За останній рік Україна атакувала понад 200 цілей на території РФ, – Умєров про "рій дронів"
За цей рік уряд рекордно розвинув українську оборонку, профінансувавши вітчизняне виробництво на понад $4 млрд
Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у колонці для Forbes.
Так, у 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн, зазначив чиновник.
"Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми", - написав Умєров.
"Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога", - додав міністр.
За його словами, серед цілей, які уразила Україна, – ворожі пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ.
"Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", - нагадав Умєров.
Окрім того, ЗСУ вигнали російські кораблі з військових баз у Криму.
Також завдяки системі Delta Сили оборони знищили російської техніки на більше ніж $15 млрд.
- Напередодні Умєров зазначив, що Україна наразі може виробляти більш ніж декілька мільйонів дронів на рік.
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