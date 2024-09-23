За останній рік Україна атакувала понад 200 цілей на території РФ, – Умєров про "рій дронів"

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у колонці для Forbes.

Так, у 2024 році тільки Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн, зазначив чиновник.

"Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми", - написав Умєров.

"Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога", - додав міністр.

За його словами, серед цілей, які уразила Україна, – ворожі пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військового особового складу РФ.

"Ми змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км", - нагадав Умєров.

Окрім того, ЗСУ вигнали російські кораблі з військових баз у Криму.

Також завдяки системі Delta Сили оборони знищили російської техніки на більше ніж $15 млрд.