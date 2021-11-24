Telegram вимкне рекламу на каналах держорганізацій та посадовців

Про це йдеться у офіційній групі Durov’s Chat.



“Зараз ми виключаємо з рекламної платформи канали державних офіційних осіб та державних організацій”, - відповів на запитання одного з користувачів адміністратор групи.



Нагадаємо, 27 жовтня засновник Telegram повідомив, що у месенджері з’явилась можливість публікувати рекламні повідомлення. Месенджер планує ділитися прибутком від реклами з адміністраторами каналів, де відображатимуться оголошення.