Telegram вимкне рекламу на каналах держорганізацій та посадовців
Telegram не буде публікувати рекламні повідомлення у каналах офіційних осіб держав і державних структур
Про це йдеться у офіційній групі Durov’s Chat.
“Зараз ми виключаємо з рекламної платформи канали державних офіційних осіб та державних організацій”, - відповів на запитання одного з користувачів адміністратор групи.
- Нагадаємо, 27 жовтня засновник Telegram повідомив, що у месенджері з’явилась можливість публікувати рекламні повідомлення. Месенджер планує ділитися прибутком від реклами з адміністраторами каналів, де відображатимуться оголошення.
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