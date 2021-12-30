Telegram випустив передноворічне оновлення: що змінилося
Після останнього оновлення у застосунку Telegram з’явилася функція реагування на публікації за допомогою емодзі, інструмент “спойлер” та перекладач
Про це повідомляє пресслужба Telegram.
Для того, аби відреагувати на пост "пальцем вгору", необхідно двічі натиснути на повідомлення. Аби обрати інші емодзі - достатньо натиснути один раз. Користувачам iOS необхідно затиснути пост пальцем.
- Нагадаємо, 27 жовтня месенджер Telegram запустив можливість розміщувати офіційні рекламні повідомлення.
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