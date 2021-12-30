Telegram випустив передноворічне оновлення: що змінилося

Про це повідомляє пресслужба Telegram.



Для того, аби відреагувати на пост "пальцем вгору", необхідно двічі натиснути на повідомлення. Аби обрати інші емодзі - достатньо натиснути один раз. Користувачам iOS необхідно затиснути пост пальцем.



Також можна й змінити вибір емодзі, для цього необхідно перейти в налаштування:

Android: "Установки чату" - "Швидка реакція";

iOS: "Стікери та емодзі" - "Швидка реакція".



У оновленій версії застосунку з’явилися QR-коди з посиланням на канал. Згенерувати код можна для публічних груп, каналів або конкретних користувачів.



Частину інформації, яка відправляється у повідомленні, можна приховати за допомогою нової функції “спойлер”. Щоб прочитати отриманий текст, необхідно натиснути на повідомлення.



Ще однією новою функцією є перекладач. Він з'являться, якщо затиснути повідомлення. Однак ця функція доступна лише для iOS. Також у новій версії - зимовий фон зі сніжинками, які повільно падають.