Telegram заблокував декілька каналів російських та білоруських пропагандистів
Telegram на вимогу Apple заблокував низку білоруських та російських "патріотичних" каналів, які поширювали пропаганду РФ
Про це інформує телеграм-канал Baza.
Першим блокування помітив "журналіст" RT Костянтин Придибайло. Він виявив, що його канал не відкривається лише для користувачів техніки Apple.
Серед заблокованих, наприклад, канал Григорія Азаренка – білоруського пропагандиста, а також підрозділи ДШРГ "Русич" (нещодавно тут опублікували керівництво, як не залишати живих полонених військовослужбовців ЗСУ) та інших.
За словами Придибайла, "пости, які нібито порушили правила Telegram — про Україну. Загалом усі. Деякі матеріали ексклюзивні з місць проведення "СВО", про Донбас, десь просто думка".
При цьому деякі канали недоступні з iOS, інші повністю видалені.
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