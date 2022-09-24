Telegram заблокував декілька каналів російських та білоруських пропагандистів

Про це інформує телеграм-канал Baza.

Першим блокування помітив "журналіст" RT Костянтин Придибайло. Він виявив, що його канал не відкривається лише для користувачів техніки Apple.

Серед заблокованих, наприклад, канал Григорія Азаренка – білоруського пропагандиста, а також підрозділи ДШРГ "Русич" (нещодавно тут опублікували керівництво, як не залишати живих полонених військовослужбовців ЗСУ) та інших.

За словами Придибайла, "пости, які нібито порушили правила Telegram — про Україну. Загалом усі. Деякі матеріали ексклюзивні з місць проведення "СВО", про Донбас, десь просто думка".

При цьому деякі канали недоступні з iOS, інші повністю видалені.

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