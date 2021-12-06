Телескоп Hubble сфотографував галактичне "око" в сузір'ї Тукан

Про це повідомило Європейське космічне агенство.



Телескоп зробив світлину галактики NGC 7329 у сузір'ї Тукан завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3.



Потім фотографію обробили чотирма фільтрами з різних областей світлового спектру: від ультрафіолетового до оптичного й інфрачервоного.



В агенстві наголошують, що зображення демонструє характерну структуру спіральних галактик, зокрема рукави, що закручуються проти годинникової стрілки.



Об'єкт NGC 7329 відкрив британський астроном німецького походження Джон Гершель, який уперше спостерігав за ним 20 липня 1835.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Hubble зробив знімок двох галактик, які через пил невидимі для телескопа.

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