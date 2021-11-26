Hubble зробив знімок двох "невидимих" галактик

Про це повідомляє New Atlas.



"Ми дивилися на знімки дуже віддалених галактик, про існування яких ми вже знали завдяки космічному телескопу Hubble. А потім ми помітили, що у двох із них є сусід, якого ми зовсім не очікували. Оскільки обидві ці сусідні галактики оточені пилом, частина їхнього світла заблокована, і це робить їх невидимими для Hubble", - зазначив автор дослідження Паскаль Уш.



Дослідник додав, що ці "невидимі" галактики є одними з перших будівельних блоків вже зрілих галактик, які ми бачимо у Всесвіті сьогодні.

Дві галактики отримали назви REBELS-12-2 і REBELS-29-2. Вони розташовані на відстані у 29 млрд світлових років від Землі.



