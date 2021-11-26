Hubble зробив знімок двох "невидимих" галактик
Група астрономів із Копенгагенського університету в Данії зафіксувала дві галактики під назвами REBELS-12-2 та REBELS-29-2, які через пил невидимі для телескопа
Про це повідомляє New Atlas.
"Ми дивилися на знімки дуже віддалених галактик, про існування яких ми вже знали завдяки космічному телескопу Hubble. А потім ми помітили, що у двох із них є сусід, якого ми зовсім не очікували. Оскільки обидві ці сусідні галактики оточені пилом, частина їхнього світла заблокована, і це робить їх невидимими для Hubble", - зазначив автор дослідження Паскаль Уш.
Дослідник додав, що ці "невидимі" галактики є одними з перших будівельних блоків вже зрілих галактик, які ми бачимо у Всесвіті сьогодні.
Дві галактики отримали назви REBELS-12-2 і REBELS-29-2. Вони розташовані на відстані у 29 млрд світлових років від Землі.
- Нагадаємо, раніше телескоп Hubble показав сплеск плазми "новонародженої" зірки.
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