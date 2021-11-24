Телескоп Hubble показав сплеск плазми "новонародженої" зірки
Телескоп Hubble зробив знімок струменя плазми новоутвореної зірки у сузір'ї Оріон
Про це повідомляє NASA.
На зображенні видно помаранчевий об'єкт - молоду зірку Parengo 2042. Вона запускає пульсуючий струмінь плазми на два світлових роки у туманності NGC 1977 в сузір'ї Оріон.
У NASA зазначають, що газ струменя був іонізований (у ньому утворились електрично заряджені частинки - ред.), згодом його підсвітило випромінювання сусідньої зірки 42 Оріоніс. Таке явище нечасто трапляється, і корисне для дослідників, оскільки тепер за ним легше спостерігати. Раніше ці струмені можна було побачити завдяки зіткненню з навколишнім матеріалом у космосі, що утворювало яскраві видимі ударні хвилі.
- Нагадаємо, марсохід Curiosity зробив панорамний знімок ландшафту Червоної планети, з якого команда NASA зробила рідкісну листівку.
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