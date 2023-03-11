Телеведучий "Еспресо" Віталій Портников став лауреатом Шевченківської премії

Про це повідомляє офіційний сайт Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

"За результатами конкурсу Комітет вчасно підготував і вніс Президентові України подання про присудження Національної премії та проєкт відповідного Указу Президента України", - йдеться у повідомленні.

Віталій Портников став лауреатом премії у номінації "Публіцистика, журналістика" - за публіцистичні статті та виступи останніх років.

Окрім того, лауреатами премії стали поетеса Катерина Калитко (за книгу поезій "Орден мовчальниць"), виконавці гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько та Сергій Охрімчук (за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко (за книгу "Крім «Кобзаря". Антологія української літератури. 1792-1883" у двох частинах), та режисерка Ірина Цілик (за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин").