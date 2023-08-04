Про це інформує BBC News з посиланням на Служби з питань зміни клімату ЄС Copernicus.

Середньодобова глобальна температура поверхні моря - 20,96 °C - побила рекорд 2016 року. Це набагато вище середнього показника для цієї пори року.

"Ми піддаємо океани більшому стресу, ніж будь-коли в історії", - вважає доктор Метт Фрост з Плімутської морської лабораторії у Британії, маючи на увазі, як забруднення і надмірний вилов риби також впливають на океани.

Океани регулюють клімат, поглинають тепло і вуглекислий газ, але тепліші води це ускладнюють. Це також впливає на морські види, які шукають прохолоду і харчування. Акули можуть ставати агресивними через теплові хвилі.

"Вода відчувається як ванна, коли ти стрибаєш. Зараз у Флориді широко поширене знебарвлення коралів на мілководних рифах, і багато коралів вже загинули", - говорить докторка Кетрін Леснескі, яка стежить за морською тепловою хвилею в Мексиканській затоці для Національного управління океанічних і атмосферних досліджень.

Фото: скрін

Учені також стурбовані порою року побитого рекорду.

"Березень повинен бути часом, коли океани в усьому світі найтепліші, а не серпень чи вересень. Той факт, що ми побачили зараз, викликає у мене хвилювання щодо того, наскільки теплішим може стати океан від сьогодні до наступного березня", - каже докторка зі Служби зміни клімату ЄС Copernicus Саманта Берджесс.

Учені вивчають причини надмірного нагрівання океанів, але стверджують, що кліматичні зміни збільшують температуру морів, оскільки вони вбирають більше тепла від парникових газів.

"Чим більше ми спалюємо викопного палива, тим більше надлишкового тепла буде відводитися океанами, а це означає, що тим більше часу знадобиться, щоб стабілізувати їх і повернути туди, де вони були", - пояснює професор Саманта Берджесс.

Повідомляється, що океани нагрілися до рекордного рівня через слабкі природні кліматичні коливання Ель-Ніньо, тобто температура океану підніметься вище середнього в найближчі місяці.

Температурний рекорд був побитий після серії хвиль морської спеки цього року, зокрема у Британії, Північній Атлантиці, Середземному морі та Мексиканській затоці.

Фото: скрін