Тендери на 12 млн грн: в Україні викрили підприємство, прибуток якого отримувала РФ
Правоохоронці викрили протиправну діяльність підприємства України, виробники запасних частин до механізмів мали бенефіціарного власника громадянина РФ
Про це інформувало управління комунікації Національної поліції України.
Слідчі встановили: підприємство, яке виготовляло підшипники, зубчасті передачі, елементи механічних передач, приводи та інших деталі, мало засновника та єдиного бенефіціара з Російської Федерації. За останні декілька років компанія виграла в закупівлях більш як 12 млн грн.
Також повідомляється, що власник одночасно є засновником кількох російських підприємств, які займаються публічними закупівлями для потреб військово-промислового комплексу РФ.
"Ці підприємства постачають запчастини та надають послуги для створення авіаційних двигунів і газотурбінних установок на їх основі, а також для підприємств, що займаються забезпеченням стратегічних галузей економіки у сфері космонавтики Росії", - зазначає пресслужба.
Під час обшуків у місці здійснення господарської діяльності установи та в помешканні головного бухгалтера правоохоронці вилучили документи, а також мобільний термінал заступника директора, звідки отримано дані про його комунікацію з власником підприємства.
Нині триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
"Вирішується питання щодо ініціювання накладення арешту на корпоративні права, майно підприємства, а також про їх націоналізацію", - наголошують у Нацполіції.
- Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу.
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