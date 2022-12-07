Тендери на 12 млн грн: в Україні викрили підприємство, прибуток якого отримувала РФ

Про це інформувало управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі встановили: підприємство, яке виготовляло підшипники, зубчасті передачі, елементи механічних передач, приводи та інших деталі, мало засновника та єдиного бенефіціара з Російської Федерації. За останні декілька років компанія виграла в закупівлях більш як 12 млн грн.

Також повідомляється, що власник одночасно є засновником кількох російських підприємств, які займаються публічними закупівлями для потреб військово-промислового комплексу РФ.

"Ці підприємства постачають запчастини та надають послуги для створення авіаційних двигунів і газотурбінних установок на їх основі, а також для підприємств, що займаються забезпеченням стратегічних галузей економіки у сфері космонавтики Росії", - зазначає пресслужба.

Під час обшуків у місці здійснення господарської діяльності установи та в помешканні головного бухгалтера правоохоронці вилучили документи, а також мобільний термінал заступника директора, звідки отримано дані про його комунікацію з власником підприємства.

Нині триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) та ч. 3 ст. 209 ККУ (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

"Вирішується питання щодо ініціювання накладення арешту на корпоративні права, майно підприємства, а також про їх націоналізацію", - наголошують у Нацполіції.

Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що СБУ затримала в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу.