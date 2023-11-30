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Тепло та стильно: трендові жіночі светри на зиму 2023/2024

30 листопада, 2023 четвер
13:40
Суспільство Трендові светри зими

Якщо ви хочете додати до гардеробу декілька теплих новинок, тоді саме час дізнатися про трендові моделі светрів, що зігріють вас навіть у морози

Зимовий сезон завжди вносить у гардероб свої неповторні нотки стилю та комфорту. Одним із невід’ємних символів зими є стильні светри, що зігрівають та надають акцент образу. Цього року тренди в галузі моди насичені різноманітністю варіантів светрів, що відображають естетику та смаки різних поколінь. Вони поєднують у собі зручність, тепло та стиль, що можуть створити неповторний образ у холодну пору року.

Які бувають кофтинки та светри?

Светри можна описати та класифікувати відповідно до різних стилів, форм, тканин та їх дизайнів. А можна описати кожний вид, підкресливши його головні особливості, призначення та те, як вони доповнюють різні образи. Однак, за найпоширенішою класифікацією светри та кофти можна розділити на:

  • Класичні моделі або власне светри. Вони є універсальними моделями, зазвичай в'язані, з високим коміром. Такі светри прості у дизайні, їх основна функція – зігрівати.
  • Оверсайз моделі. Основна особливість цього светра полягає в його великому розмірі, інколи говорять "мішкуватому", який надає свободи та комфорту при носінні. Він зазвичай має подовжений крій, може мати розширені рукава, що додає образу модного акценту. Використовується светр для створення різноманітних образів, сьогодні такі моделі дуже популярні.
  • Джемпер - це в'язаний або трикотажний одяг, що дуже нагадує класичний светр, однак не має високого коміру. Джемпери часто мають круглий виріз або коротку застібку зверху, а також можуть бути виконані у різних кольорах, орнаментах чи текстурах, від класичних до сучасних дизайнів. Вони є невід'ємною частиною осінньо-зимового гардеробу і добре поєднуються з іншими предметами одягу, створюючи різноманітні образи.
  • Пуловер - це одяг, який виготовляють із трикотажних матеріалів, таких як шерсть, бавовна або синтетика. Пуловери можуть бути легкими або теплими, залежно від матеріалу, з якого вони зроблені, і призначені для теплої або холодної погоди. Головною особливістю моделі є те, що пуловер має щільно прилягати до тіла людини та мати V-подібний виріз. Цей елемент гардеробу зазвичай не виготовлюють з коміром або застібками.
  • Светри-пончо. Такі оригінальні моделі зовні мають ознаки цих двох типів. При першому погляді нагадує пончо, але має рукави та більш окреслену форму.
  • В'язані толстовки - це зазвичай вироби із трикотажного матеріалу, що мають капюшон або кишені з боків. В'язані толстовки можуть бути виконані в різних фасонах, включаючи оверсайз або приталений крій. Цей вид одягу є популярним у прохолодну пору року та дозволяє комфортно почувати себе в морози.
  • Худі - це вид толстовки або кофти з капюшоном, що часто має кишені спереду (кенгуру) та зав'язки для затягування капюшона. Вони зазвичай виготовляються з м'якого матеріалу, такого як фліс або в'язаний трикотаж, і є популярними серед молоді та людей, які цінують комфортний стиль одягу. Такі моделі є універсальними, підходять для спортивного або повсякденного використання.

Всі ці типи мають свої унікальні риси та стилістичні особливості, відповідаючи різним уподобанням та потребам.

Фото: Freepik

Які моделі светрів будуть актуальні цього сезону?

Модні тенденції змінюються кожен сезон, ви можете обирати ті моделі светрів, які пасують вашому стилю та зручні саме для вас.

Прості однотонні светри

Прості однотонні светри цього року в тренді, оскільки класика завжди актуальна. Такі светри надзвичайно універсальні і легко поєднуються з різноманітними предметами гардеробу, дозволяючи створювати різноманітні образи. Вони можуть бути елегантними та стильними, особливо якщо обрати високоякісний матеріал, зручний крій та доповнити їх відповідними аксесуарами.

Щодо колірної гами - варіантів безліч. Цьогоріч ви можете обирати від трендового червоного та синього, до  більш спокійних варіацій - сірих, пісочно-бежевих або кавово-коричневих відтінків. Такі однотонні светри легко комбінувати зі спідницями, брюками, джинсами, створюючи прості, але стильні образи для будь-яких подій.

Фото: Колаж Еспресо TV

Светри оверсайз або з об’ємними рукавами

Цього осінньо-зимового періоду й досі залишаються в тренді оверсайз светри більш грубого чоловічого крою. А моделі з об'ємними рукавами теж досить популярні в останній час, оскільки вони можуть легко зробити образ більш ефектним.

Виконані у цьому стилі светри надають власнику відчуття комфорту та виглядають вони дуже стильно завдяки своїй формі та цікавому крою. Об'ємні рукава додають особливий акцент та оригінальність образу, роблячи його більш виразним та модним. Такі светри можна успішно поєднувати зі спідницями, теплими штанами або джинсами, щоб створити яскравий та стильний образ.

Такі моделі краще обирати без додаткових декоративних елементів та в однотонних кольорах, або мінімалістичні принти (смужка, горошок).

Фото: Elle

Варіанти з відкритими плечима

Светри з відкритими плечима - це елегантні та стильні моделі, які виглядають дуже жіночно. Вони додають легкості та ніжності образу, підкреслюючи силу та впевненість жінки. Цей тип светрів ідеально підходить для теплих сезонів, коли можна дозволити собі дещо більш відкритий образ. Вони можуть бути виконані в різних варіаціях: від простих до більш декоративних зі зшитими деталями чи аксесуарами.

Серед останніх модних трендів особливо популярні фасони, в яких верхня частина сильно підгорнута та спускається нижче рівня грудей. Такі варіанти були представлені в модних колекціях Jacquemus, Luis Spagnoli й Vaillant. Не менш цікавими є моделі з одним відкритим плечем, їх можна побачити в моделях Max Mara та Gucci.

Такі светри чудово поєднуються як з джинсами, так і зі спідницями або навіть шортами, додаючи образу свіжості та елегантності.

Фото: Колаж Еспресо TV

Вінтаж та візерунки

Модними цього сезону будуть не лише однотонні моделі. Якщо вам хочеться чогось більш ексклюзивного та цікавого, тоді альтернативою стануть светри з оригінальними "олдскульними" візерунками та незвичними фактурами. Для того, щоб створити повноцінний образ, радимо шукати натхнення на цю тему в модних колекціях дизайнерів Chanel, Stella McCartney, Burberry.

Такі светри дозволять вам виразити свій особистий стиль та додавати унікальність до загального вигляду. Вони часто стають центральним елементом образу, і їх можна поєднувати з різними видами одягу, від класичних штанів до джинсів чи спідниць.

Фото: Vogue

М`які та пухнасті светри

М'які та пухнасті моделі дуже люблять всі, в них одразу можна відчути комфорт та тепло. Такі светри часто вибирають для зимового сезону або прохолодних днів. Вони можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як шерсть, альпака, або мохер. Ці светри чудово поєднують з теплими штанами чи джинсами, створюючи модний та зручний образ для холодних днів.

Також, цікавими та трендовими моделями можна вважати светри-сукні, м’які, довгі та об’ємні. Різні варіанти запропонували дизайнери Matthieu Blazy, Isabel Marant, Etro, Gucci та інші. Тому, не соромтеся обирати м'які та пухнасті светри, вони стануть чудовим доповненням для вашого гардеробу цьогоріч.

Фото: Gucci

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