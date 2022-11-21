"Територія А" представляє благодійно-просвітницьку акцію "Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті"
26 листопада в Хлібній Національного заповідника "Софія Київська" до Дня пам‘яті жертв Голодомору "Територія А" представляє благодійно-просвітницьку акцію «Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті» за інформаційної підтримки телеканалу "Еспресо"
“Це акція нашого болю, який ховається глибоко у пам’яті й багатьом не дає подолати страх. Свічка нашої любові до ближнього, бо згадуючи про безневинно убієнних – ми думаємо про живих. Це свічка нашої віри, яку ніхто і ніколи не зможе загасити” - пишуть організатори акції
У програмі:
- Богослужіння
- Замішування тіста і випікання хліба за старовинним рецептом
- Народні псальми
- Поезія
- Живопис
- Свідчення очевидців
- Виставка живопису "Я пам‘ятаю"
Учасники:
- Оксана Білозір — народна артистка України
- Лариса Руснак — народна артистка України
- Анатолій Матвійчук — народний артист України
- Катя Степанкова — заслужена діячка мистецтв України
- Наталя Васько — акторка театру і кіно
- Ірина Барамба — фольклористка, солістка гурту "GG ГуляйГород"
- гурт "Стодивниця"
- Тетяна Власова — поетка
- Павло Коробчук — поет
- Олександр Мельник — художник
- Олесь Соловей — художник
- Василь Корчинський — художник
- Олексій Потапенко — заслужений художник України
- Володимир В’ятрович — історик, доктор філософії, народний депутат України
Початок о 13 годині.
Ініціаторка — Анжеліка Рудницька
Співорганізатор: Фонд "Світлий" (Світлана Легка)
Партнери: ГО "Ми тут" (Олександр Мельник)
Проєкт "Українська містерія" (Леся Кочергіна)
Фонд відродження культурного середовища Києва
Центр фольклору та етнографії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка
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