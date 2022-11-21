"Територія А" представляє благодійно-просвітницьку акцію "Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті"

“Це акція нашого болю, який ховається глибоко у пам’яті й багатьом не дає подолати страх. Свічка нашої любові до ближнього, бо згадуючи про безневинно убієнних – ми думаємо про живих. Це свічка нашої віри, яку ніхто і ніколи не зможе загасити” - пишуть організатори акції

У програмі:

Богослужіння

Замішування тіста і випікання хліба за старовинним рецептом

Народні псальми

Поезія

Живопис

Свідчення очевидців

Виставка живопису "Я пам‘ятаю"

Учасники:

Оксана Білозір — народна артистка України

Лариса Руснак — народна артистка України

Анатолій Матвійчук — народний артист України

Катя Степанкова — заслужена діячка мистецтв України

Наталя Васько — акторка театру і кіно

Ірина Барамба — фольклористка, солістка гурту "GG ГуляйГород"

гурт "Стодивниця"

Тетяна Власова — поетка

Павло Коробчук — поет

Олександр Мельник — художник

Олесь Соловей — художник

Василь Корчинський — художник

Олексій Потапенко — заслужений художник України

Володимир В’ятрович — історик, доктор філософії, народний депутат України

Початок о 13 годині.

Ініціаторка — Анжеліка Рудницька

Співорганізатор: Фонд "Світлий" (Світлана Легка)

Партнери: ГО "Ми тут" (Олександр Мельник)

Проєкт "Українська містерія" (Леся Кочергіна)

Фонд відродження культурного середовища Києва

Центр фольклору та етнографії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

https://fb.me/e/22g6gHEbE

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