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"Територія А" представляє благодійно-просвітницьку акцію "Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті"

21 листопада, 2022 понедiлок
19:01

26 листопада в Хлібній Національного заповідника "Софія Київська" до Дня пам‘яті жертв Голодомору "Територія А" представляє благодійно-просвітницьку акцію «Свічка пам‘яті. Хліб пам‘яті» за інформаційної підтримки телеканалу "Еспресо"

“Це акція нашого болю, який ховається глибоко у пам’яті й багатьом не дає подолати страх.  Свічка нашої любові до ближнього, бо згадуючи про безневинно убієнних – ми думаємо про живих. Це свічка нашої віри, яку ніхто і ніколи не зможе загасити” - пишуть організатори акції

У програмі:

  • Богослужіння 
  • Замішування тіста і випікання хліба за старовинним рецептом
  • Народні псальми
  • Поезія
  • Живопис 
  • Свідчення очевидців
  • Виставка живопису "Я пам‘ятаю"

Учасники:

  • Оксана Білозір — народна артистка України
  • Лариса Руснак — народна артистка України
  • Анатолій Матвійчук — народний артист України
  • Катя Степанкова — заслужена діячка мистецтв України 
  • Наталя Васько — акторка театру і кіно 
  • Ірина Барамба — фольклористка, солістка гурту "GG ГуляйГород"
  • гурт "Стодивниця"
  • Тетяна Власова — поетка
  • Павло Коробчук — поет
  • Олександр Мельник — художник
  • Олесь Соловей — художник
  • Василь Корчинський — художник 
  • Олексій Потапенко — заслужений художник України
  • Володимир В’ятрович — історик, доктор філософії, народний депутат України

Початок о 13 годині. 

Ініціаторка — Анжеліка Рудницька
Співорганізатор: Фонд "Світлий" (Світлана Легка)
Партнери: ГО "Ми тут" (Олександр Мельник)
Проєкт "Українська містерія" (Леся Кочергіна)
Фонд відродження культурного середовища Києва
Центр фольклору та етнографії Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

https://fb.me/e/22g6gHEbE

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