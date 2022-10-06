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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Резніков: термін дії російського ядерного потенціалу завершився у 1997 році

Резніков: термін дії російського ядерного потенціалу завершився у 1997 році

6 жовтня, 2022 четвер
16:17
війна з Росією

Міністр оборони Олексій Резніков заявив про поганий стан російського ядерного озброєння та низьку ймовірність його застосування

Про це повідомляє Forbes.

Резніков пояснив, що оскільки технічний стан ядерної зброї РФ сумнівний, наслідки її використання можуть бути непередбачуваними для самої Росії.

Посилаючись на дані другого президента України Леоніда Кучми, Резніков зазначив, що термін дії ядерного потенціалу РФ сплив ще у 1997 році, а після 90-х років жодних випробувань не проводилося.

"Коли в останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-ті роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто, з 90-х років вони жодних випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно вмикається, літає і спрацьовує - не знає ніхто, і вони зокрема", - сказав Резніков.

Міністр оборони додав, що хоча ризик застосування ядерної зброї низький, його не можна виключати повністю, що підтверджують і міжнародні партнери, в тому числі США та Велика Британія.

Щодо можливого місця застосування ядерної зброї Резніков наголосив, що навряд це буде лінія фронту, оскільки там поблизу окуповані Росією території та окупаційні війська. На думку міністра, РФ намагається налякати Україну. Водночас Резніков висловив переконання, що українців "уже не залякати після Маріуполя, Волновахи Харкова".

  • Полковник СБУ Роман Костенко в ефірі Еспресо висловив думку, що росіяни можуть ударити ядерною зброєю по деокупованих територіях.
  • 3 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав застосування РФ ядерної зброї дуже малоймовірним, але закликав не відкидати такої можливості.

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Новини
Росія
ядерна зброя
Олексій Резніков
ядерна небезпека
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