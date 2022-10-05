Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Військове керівництво РФ думає про застосування ядерної зброї й зараз це питання лежить на вагах. Відповідь залежатиме від того, де і як ми наступаємо, які наслідки будуть від того, що ми будемо звільняти. Те, що вони обговорюють застосування ядерної зброї - це факт. Про це говорять наші й західні спецслужби", - підкреслив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що наше завдання не допустити ядерного удару з боку Росії.

"Чи це буде по тих територіях, що ми звільняємо - ймовірніше, так. Зараз мало хто знає, яке рішення буде прийнято. Я впевнений, що навіть Путін цього не знає, але те, що питання ядерного удару лежить на вагах - це факт", - зазначив Костенко.

3 жовтня міністр оборони Великої Британії Бен Волес наголосив, що можливість використання Путіним ядерної зброї існує, але вона малоймовірна.

Президент Росії Володимир Путін хоче продемонструвати готовність застосування ядерної зброї за допомогою ядерного випробування на кордоні з Україною

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