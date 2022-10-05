Імовірно, що ядерна зброя може бути використана на територіях, які ми звільняємо, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що застосування Путіним ядерної зброї - це реальність
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Військове керівництво РФ думає про застосування ядерної зброї й зараз це питання лежить на вагах. Відповідь залежатиме від того, де і як ми наступаємо, які наслідки будуть від того, що ми будемо звільняти. Те, що вони обговорюють застосування ядерної зброї - це факт. Про це говорять наші й західні спецслужби", - підкреслив Костенко.
Полковник СБУ також додав, що наше завдання не допустити ядерного удару з боку Росії.
"Чи це буде по тих територіях, що ми звільняємо - ймовірніше, так. Зараз мало хто знає, яке рішення буде прийнято. Я впевнений, що навіть Путін цього не знає, але те, що питання ядерного удару лежить на вагах - це факт", - зазначив Костенко.
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