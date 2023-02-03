Терміновий збір для парамедиків
Збираємо на авто для евакуації поранених на Бахмутському напрямку
Важлива будь-яка посильна для вас сума, бо кожна гривня дає надію тим, хто на нулі...
Саме ви можете врятувати чийогось батька, сина, чиюсь близьку людину і допомогти їм повернутися додому до рідних.
Війна очима парамедика - це дуже страшно...
Це постійні думки про те, що можна було дати шанс на життя ще одному-двом-трьом, але не встиг доїхати, не зумів вивезти, не зміг довезти до лікарні... Найбільше болить за тих, хто вже не з нами… Не встигли…
З моменту повномасштабного вторгнення, медична бригада втратила вже не одне авто, яким вивозили поранених, тож парамедикам терміново потрібна автівка.
Автомобіль, який підходить для транспортування поранених коштує 185 000 грн. Наше завдання - зібрати необхідну суму.
Війна краде життя… Та віра у світло попереду надто сильна!
Разом до Перемоги!
Кошти можна перераховувати :
На нове авто евакуації:
https://send.monobank.ua/jar/62wFWwYmdk
На паливо для авто і медикаменти:
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На теплі речі:
https://send.monobank.ua/jar/6mFWs6Eu1V
Гривня:
5375414137372867
Долар:
5375418811518166
Євро:
5375419909508762
PayPal: [email protected]
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