Тероборона Київщини за добу знищила окупантів і п'ять одиниць російської техніки
На Київщині тероборона ЗСУ знищила російських окупантів разом із їхньою технікою
Про це повідомило Міноборони.
"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", - розповіли в Міністерстві.
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