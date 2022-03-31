Тероборона Київщини за добу знищила окупантів і п'ять одиниць російської техніки

Про це повідомило Міноборони.



"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їх особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", - розповіли в Міністерстві.

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