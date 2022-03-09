Тероборона Сумщини розбила колону техніки окупантів. Відео

Відео з результатом з'явилось у Facebook-акаунті Генштабу ЗСУ.



"Сумщина. Воїни Територіальної оборони ЗС України розбили близько двох десятків одиниць техніки російських окупантів. Вони намагалися зайти в один з населених пунктів. Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ «Гвоздика», пара вантажівок та міномет. Разом переможемо!", - прокоментували дії тероборони у Генштабі.



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