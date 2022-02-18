Терорист "ЛНР" біля Шимшинівки погрожував спостерігачам ОБСЄ

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.



16 лютого на полігоні біля тимчасово окупованої Шимшинівки до спостерігачів підійшов російський найманець і заявив, що вони не можуть там перебувати під час навчань із бойовою стрільбою й вони мають попередньо узгодити це з особами, які фактично контролюють територію. Також він погрожував забрати автівки Місії, якщо спостерігачі спробують без попереднього узгодження відвідати полігон.



Місія висловила протест проти висування будь-яких умов її присутності на всій території, на яку поширюється дія її мандата, а також проти неприпустимих погроз захопити власність ОБСЄ та наголосила, що ці дії терориста не мають виправдання за жодних обставин.



"Місія самостійно вирішує, де вона планує здійснювати патрулювання, зокрема робити свою відповідну оцінку безпеки", - наголосили ОБСЄ.

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Також спостерігачі нагадали про безумовність своєї свободи пересування та право здійснювати моніторинг у межах, окреслених у мандаті Місії.



"У Рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 зазначено, що СММ буде надано безпечний і надійний доступ по всій Україні. Необмежений та безумовний доступ до всіх районів є основою для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також виконання інших завдань, передбачених мандатом. Згідно з мандатом Місії доручено, з-поміж іншого, звітувати про будь-які обмеження свободи пересування або інші перешкоди виконанню її мандата", - зауважили в організації.

Нагадаємо, раніше біля Довжанського Луганської області член "ЛНР" погрожував спостерігачам ОБСЄ арештом і не дозволив відвідати цей район.

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