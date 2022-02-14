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Терорист "ЛНР" на пункті пропуску погрожував спостерігачам ОБСЄ

14 лютого, 2022 понедiлок
09:30
війна з Росією ОБСЄ

На пункті пропуску біля Довжанського Луганської області член "ЛНР" погрожував спостерігачам ОБСЄ арештом і не дозволив відвідати цей район

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"Уранці 11 лютого під час патрулювання в пункті пропуску на кордоні біля н. п. Довжанське (непідконтрольний урядові, 84 км на південний схід від Луганська) до команди СММ підійшов член збройних формувань, який поцікавився, яке у патруля було завдання. Він також заявив, що Місії не дозволено відвідувати цей район без попереднього узгодження з його керівниками у збройних формуваннях. Наприкінці він також додав, що СММ дозволяється виконувати свої завдання лише уздовж лінії зіткнення", - повідомили в Місії.

Спостерігачі відповіли терористу, що не можуть поділитися детальною інформацією про свій план патрулювання, і пояснили, що мандат СММ передбачає безумовну свободу пересування по всій зоні відповідальності Місії.

Чоловік відреагував агресивно та пригрозив спостерігачам арештом, якщо вони негайно не залишать цей район. Зрештою співробітники ОБСЄ поїхали.

Місія засудила агесію та погрози членам СММ, додавши, що вони не мають жодного виправдання за будь-яких обставин, а також нагадала про безумовність своєї свободи пересування, передбаченої в мандаті спостерігачів.
 

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Новини
ОБСЄ
Луганщина
терорист
ЛНР
пункт пропуску
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