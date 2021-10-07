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Головна війна з Росією Терористи "ДНР" обіцяють відкрити 8 жовтня пункт пропуску навпроти українського КПВВ “Новотроїцьке”

Терористи "ДНР" обіцяють відкрити 8 жовтня пункт пропуску навпроти українського КПВВ “Новотроїцьке”

7 жовтня, 2021 четвер
17:46
війна з Росією КПВВ

Окупанти заявили про плани 8 жовтня відкрити рух через свій пункт пропуску “Оленівка" навпроти КПВВ “Новотроїцьке”

Про це повідомляє видання Новини Донбасу.

Пункт має працювати за графіком з 9:00 до 16:30.

Він розташований навпроти з українського КПВВ “Новотроїцьке”.

Зазначається, що у разі виїзду з ОРДО, необхідно мати при собі реєстрацію на контрольованій Україною території. А для в’їзду необхідно мати дозвіл від псевдоміжвідомчого штабу “ДНР”.

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ОРДЛО
Оленівка
КПВВ "Новотроїцьке"
пункт пропуску
"ДНР".
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