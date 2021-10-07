Терористи "ДНР" обіцяють відкрити 8 жовтня пункт пропуску навпроти українського КПВВ “Новотроїцьке”
Окупанти заявили про плани 8 жовтня відкрити рух через свій пункт пропуску “Оленівка" навпроти КПВВ “Новотроїцьке”
Про це повідомляє видання Новини Донбасу.
Пункт має працювати за графіком з 9:00 до 16:30.
Він розташований навпроти з українського КПВВ “Новотроїцьке”.
Зазначається, що у разі виїзду з ОРДО, необхідно мати при собі реєстрацію на контрольованій Україною території. А для в’їзду необхідно мати дозвіл від псевдоміжвідомчого штабу “ДНР”.
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