Терористи провели обшуки і затримали вірян ПЦУ, ГКЦУ і "Свідків Єгови" на тимчасово окупованих територіях
Російські терористи вчиняють репресії над представниками релігійних громад на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"В російській моделі церков є лише методом донесення потрібної інформації для контролю населення, при цьому церква працює у зв’язці з Кремлем. Останній забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях. Наразі росіяни піддають низку конфесій на тимчасово окупованих територіях репресіям", - пише ЦНС.
Обшуки провели в парафіях ПЦУ (Православна Церква України), ГКЦУ (Греко-Католицька Церква України) й “Свідків Єгови”. Деяких членів релігійних громад було затримано.
Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Євгенія Баліцького з Кірілом Гундяєвим – очільником московської церкви. Аналогічну політику релігійних репресій Москва вже відпрацювала свого часу в Криму.
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