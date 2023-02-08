Терористи провели обшуки і затримали вірян ПЦУ, ГКЦУ і "Свідків Єгови" на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В російській моделі церков є лише методом донесення потрібної інформації для контролю населення, при цьому церква працює у зв’язці з Кремлем. Останній забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях. Наразі росіяни піддають низку конфесій на тимчасово окупованих територіях репресіям", - пише ЦНС.

Обшуки провели в парафіях ПЦУ (Православна Церква України), ГКЦУ (Греко-Католицька Церква України) й “Свідків Єгови”. Деяких членів релігійних громад було затримано.

Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Євгенія Баліцького з Кірілом Гундяєвим – очільником московської церкви. Аналогічну політику релігійних репресій Москва вже відпрацювала свого часу в Криму.