Tesla підписала у США першу угоду по поставках екологічного нікелю
Tesla Inc підписала свою першу угоду про постачання нікелю в США, обравши проєкт компанії Talon Metals Corp
Про це повідомляє Reuters.
За контрактом, Tesla протягом 6 років має отримати 75 тис. тонн нікелевого концентрату, кобальту і залізної руди.
Зазначається, що Talon Metals запропонувала використовувати нову технологію для зменшення шкідливих викидів при видобутку.
Як відомо, цей нікель потрібен автовиробнику для акумуляторних заводів у Техасі та Неваді.
"Очікується, що попит на нікель зросте протягом наступного десятиліття, оскільки електромобілі стануть популярнішими. Нікель сприяє накопиченню енергії в катоді батареї, що, у свою чергу, розширює діапазон електромобілів", - пише агентство.
Видання нагадує, що CEO Tesla Ілон Маск у 2020 році закликав гірничодобувну промисловість виробляти більше нікелю "екологічно чутливим способом".
"Індонезія є найбільшим у світі виробником нікелю, але тамтешні шахтарі зазвичай використовують енергоємні технології для видобутку металу та застосовують суперечливі методи утилізації відходів", - додає Reuters.
Минулого року Tesla підписала два контракти з компанією BHP на постачання нікелю з Австралії та Нової Каледонії.
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