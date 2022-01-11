Tesla підписала у США першу угоду по поставках екологічного нікелю

Про це повідомляє Reuters.



За контрактом, Tesla протягом 6 років має отримати 75 тис. тонн нікелевого концентрату, кобальту і залізної руди.



Зазначається, що Talon Metals запропонувала використовувати нову технологію для зменшення шкідливих викидів при видобутку.



Як відомо, цей нікель потрібен автовиробнику для акумуляторних заводів у Техасі та Неваді.



"Очікується, що попит на нікель зросте протягом наступного десятиліття, оскільки електромобілі стануть популярнішими. Нікель сприяє накопиченню енергії в катоді батареї, що, у свою чергу, розширює діапазон електромобілів", - пише агентство.



Видання нагадує, що CEO Tesla Ілон Маск у 2020 році закликав гірничодобувну промисловість виробляти більше нікелю "екологічно чутливим способом".



"Індонезія є найбільшим у світі виробником нікелю, але тамтешні шахтарі зазвичай використовують енергоємні технології для видобутку металу та застосовують суперечливі методи утилізації відходів", - додає Reuters.



Минулого року Tesla підписала два контракти з компанією BHP на постачання нікелю з Австралії та Нової Каледонії.



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