Tesla втратила понад $100 млн через коливання біткоїна

Про це йдеться в річному звіті компанії.



"За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, ми зафіксували збиток від знецінення на суму близько $101 млн в результаті змін балансової вартості наших вкладень в біткоїн", - йдеться у документі.



Компанія уточнила, що розуміє ризики, пов'язані з волатильністю криптовалют і відсутністю регулювання, а також їх схильністю до кібератак.



В лютому 2021 року виробник електрокарів Tesla інвестував в біткоїн $1,5 млрд. Компанія заявила, що на 31 грудня ринкова вартість її активів у криптовалюті склала $1,99 млрд.

Нагадаємо, що автовиробник Tesla відкликає 53 822 електромобіля в США для зміни налаштувань автопілота.

Крім того, компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що її чистий прибуток за минулий рік склав рекордні $5,5 млрд.