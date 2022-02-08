Tesla втратила понад $100 млн через коливання біткоїна
За підсумками 2021 року збитки Tesla від падіння вартості належних їй біткоїнів склали $101 млн
Про це йдеться в річному звіті компанії.
"За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, ми зафіксували збиток від знецінення на суму близько $101 млн в результаті змін балансової вартості наших вкладень в біткоїн", - йдеться у документі.
Компанія уточнила, що розуміє ризики, пов'язані з волатильністю криптовалют і відсутністю регулювання, а також їх схильністю до кібератак.
В лютому 2021 року виробник електрокарів Tesla інвестував в біткоїн $1,5 млрд. Компанія заявила, що на 31 грудня ринкова вартість її активів у криптовалюті склала $1,99 млрд.
- Нагадаємо, що автовиробник Tesla відкликає 53 822 електромобіля в США для зміни налаштувань автопілота.
- Крім того, компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що її чистий прибуток за минулий рік склав рекордні $5,5 млрд.
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