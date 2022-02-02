У США Tesla відкликає 54 тис. авто для зміни налаштувань автопілота

Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що програмне забезпечення автопілота дає змогу проїжджати перехрестя без зупинки за певних умов, тоді як місцеве законодавство зобов’язує робити такі зупинки.



У компанії заявили, що станом на 27 січня їй невідомо про будь-які претензії щодо гарантії, аварії, травми або смертельні випадки, пов’язані з відкликанням.



За словами Маска, жодних проблем з безпекою не виникало.



"Автомобіль просто сповільнювався до 2 миль на годину та продовжував рухатися вперед, якщо було чітко зрозуміло, що на шляху нема ні автомобілів, ні пішоходів", - сказав CEO компанії.



Минулого тижня Tesla заявила, що кількість бета-версій автомобілів FSD у Сполучених Штатах зросла майже до 60 000 з кількох тисяч наприкінці вересня. Tesla тестувала покращену версію свого програмного забезпечення для автоматизованого водіння на дорогах загального користування, але виробник автомобілів і регулятор стверджують, що ці функції не роблять автомобілі автономними.

Нагадаємо, що компанія Tesla відкликала 475 тис. електромобілів через проблеми з камерою заднього огляду та багажником, які можуть збільшити ризик аварії.

Крім того, компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що її чистий прибуток за минулий рік склав рекордні $5,5 млрд.