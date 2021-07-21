Тестування на благонадійність "завалили" 10% працівників митниці, - Мінфін

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, за результатами експериментального проєкту з тестування посадовців митниці 56% показали позитивний результат із усіх трьох тестів проєкту: на знання митного й антикорупційного законодавства, тест на загальні здібності, тест на благонадійність. Водночас, 10,5% митників не рекомендовані до продовження служби.



За словами заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука, професійні знання та доброчесність мають перевірятися системо, а відповідні наслідки для працівників митних органів, у разі проходження такої перевірки, мають бути чітко врегульовані на рівні закону.



"Така системність має стати запорукою об'єктивності призначень на посаду і просування по службі", - підкреслив Драганчук.



За інформацією Мінфіну, у тестуванні взяли участь 9 048 митників, 495 з яких отримали відмінний результат з усіх трьох тестів. Найбільший відсоток відмінників - на Буковинській та Поліській митницях.



Крім того, найвищий рівень благонадійності показала Поліська митниця у Хмельницькій області - 75%, Північна митниця у Чернігівській області - 65,3%, Київська митниця у Черкаській області - 69,5%, а найбільша кількість нерекомендованих до проходження служби осіб - на Азовській митниці (22,6%).



У відомстві додали, що найкращі результати з тестування на знання законодавства та на загальні здібності показали Поліська, Буковинська, Дінпровська, Чорноморська та Енергетична митниці - близько 90% службовців успішно здали тести.

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