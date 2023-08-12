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OPINION

Теза про винуватість українців - російська ІПСО

Михайло Басараб
12 серпня, 2023 субота
16:01
Погляд Михайло Басараб

Це далеко не перша і не друга така хвиля

Будьте обережні!

Працює російська інформаційно-психологічна спецоперація, яка вдавлює у вашу свідомість думку, що війна триває через те, що Україна/українці погані. Аргументи, приклади та інші деталі є другорядними.

Ворог просуває цей меседж через українських та іноземних "лідерів громадської думки", далі його ретранслюють корисні ідіоти та споживають маси.

Це далеко не перша і не друга така хвиля. Згадайте хоча б російський пропагандистський меседж, що Росія Крим не захоплювала, а його здала сама Україна. Таких прикладів можна навести багато.

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Мета — пересварити нас між собою і з самими собою. Чим більше сварок всередині, тим менше люті до ворога.

Порада. Коли читаєте якусь хрінь про Україну і про українців, добре вчитуйтесь, а головне — думайте.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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