"The Economist": західні дипломати розчаровані Зеленським

"Світ досі спостерігає і чекає, чи не вторгнеться Росія в Україну. Як не дивно, президент України залишається надзвичайно спокійним. Володимир Зеленський дорікнув іноземним лідерам у їх «жахливій риториці» та припустив, що військова загроза Росії не є чимось новим", - пише журнал.



Однак якщо повномасштабне вторгнення все-таки відбудеться, рішення Зеленського применшувати ризики може коштувати йому довіри суспільства.



"Багато західних дипломатів висловлюють розчарування Зеленським, якого вони бачать недосвідченим та тонкошкірим. Вони відзначають, що він вимагає термінових поставок озброєння із Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни, для якої знадобиться ця зброя", - пише "The Economist".



Значна частина зовнішньополітичного істеблішменту з Вашингтону цього тижня висадилася у Києві, щоб не тільки показати підтримку, але й зустрітися з урядом, щоб безпосередньо пояснити ризики вторгнення. Прем’єр-Міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав Київ 1 лютого і зауважив, що зараз Росія проводить "найбільшу демонстрацію ворожості до України за все наше життя".



У статті також посилаються на думку п’ятого президента України: "Петро Порошенко стверджує, що між тим, чого хоче Путін, і тим, що він робить, є велика різниця. "Зрештою, його рішення щодо війни залежить від сили України, її національної єдності та солідарності із Заходом. Він піде так далеко, як йому дозволять. Мій меседж: не вірьте Путіну і не бійтеся його. Сила та рішучість – це єдина мова, яка працює".