The Guardian не включив Роналду у топ-50 найкращих футболістів року

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Guardian.

Британське видання почало публікувати свій список зі 100 найкращих футболістів 2022 року. Вже відомо список гравців зі 100 по 41 місце, друга частина рейтингу буде опублікована у п'ятницю.

Форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зайняв лише 51-е місце і не потрапив у топ-50 найкращих футболістів року.

37-річний Роналду наприкінці 2022 року перейшов до "Аль-Насру" з англійського "Манчестер Юнайтед" на правах вільного агента та підписав контракт на два з половиною роки. Його зарплата разом з бонусами складе 200 млн євро на рік.

Форвард раніше також виступав за португальський "Спортинг", іспанський "Реал" та італійський "Ювентус".

30 грудня 2022 року Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Нассру".

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