Ті, хто приїхав жити на вкрадену землю, мають бути видворені: Чубаров про росіян та колаборантів у Криму

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Два дні тому, 23 серпня, Верховна Рада України прийняла дуже слушну і потужну заяву щодо Криму. І серед зазначених позицій є пункт, у якому йдеться про тих, хто незаконно перемістивя за період окупації на територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. А саме те, що вони мають бути видворені з півострова. Але далі там є такі слова, що це видворення відбуватиметься на основі судових рішень, які будуть прийматися в індивідуальному порядку. І тут ми по-різному підходимо до цього питання ", - підкреслив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Рефат Чубаров додав, що по цьому питанню було багато дискусій з народними депутатами України, коли розглядався проєкт даного документу.

"У багатьох людей, які зараз живуть у Криму, і серед тих, хто був вимушений покинути півострів, не буде бажання чекати жодного зайвого дня, щоб розглядалося те судове рішення. Ніхто не буде відкривати дорогу для фізичного насилля, але тепер ми не потерпимо, щоб ті люди проживали поруч з нами. Бо вони знаючи, що Крим вкрадена земля, все одно приїхали, купили чи побудували там житло, щоб укріплювати нашу землю, як нібито частину російської території. Вони цей крок зробили усвідомлено, тому мають бути негайно видворені з Криму. І ми зробимо все, щоб так і сталося", - зауважив Чубаров.