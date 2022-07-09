"Ти не в Україні, ти в Одесі". Псевдовійськовому довелося вибачатися за антиукраїнські висловлювання

В Одесі мало місце непорозуміння відвідувача салону мобільного зв'язку з працевлаштованим там продавцем. Причина - продавець спілкувався державною мовою на роботі й на вимогу покупця обслуговувати його російською чинити так відмовився. Відповідне відео, зняте співробітником салону, розмістив у себе на ТГ-каналі одеській громадський активіст, а нині боєць ЗСУ Дем'ян Нагул.

Покупець викликав поліцію і сказав, що він начебто військовий.

"Поліцію почекаємо, ти всього лиш робочий, а я воєнний", - сказав він.

Після цього він почав обурюватися і казати, що всього лиш прийшов проплатити рахунок, який йому прийшов, а також що "Одеса - не Україна".

"Та ти не в Україні, ти в Одесі, друг. Ти звідки родом? (з Херсону) То от в Херсоні і на українській мові говори. Це Одеса, тут одесити мають право говорити російською", - сказав відвідувач.

Після цього чоловік продовжував наполягати на тому, щоб продавець його обслужив із застосуванням російської мови, але той все одно відмовився це робити.

Проте, після того, як приїхала поліція, чоловік не отримав того, чого хотів. Його затримали і вручили повістку, про що свідчить відео з його публічним вибаченням.

"Добрий день, мене звати Володимир і вчора в магазині у мене стався конфлікт. Я прошу пробачення. Ніякого відношення до Збройних Сил України і Територіальної Оборони, та інших силових структур я не маю. Я працюю охоронником в магазині і тепер я отримав повістку і готовий захищати Батьківщину. Одеса - це Україна. Слава Україні! Слава Збройним Силам України!", - заявив псевдовійськовий.

Сьогодні 9 липня Національна поліція України отримала докази причетності мешканця Київщини до співпраці з окупантами. Призначеному рашистами "старості" з Бучанського району загрожує до 12 років ув'язнення.

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