Тихановська про Лукашенків "день незалежності" 3 липня: "Окупанти переписують історію"
Законно обрана главою білоруської держави Світлана Тихановська засудила влаштовану сьогодні, 3 липня 2021 року, режимом Лукашенка спробу святкування Дня визволення Мінська від гітлерівців в статусі "Дня незалежності"
Про це йдеться у заяві політикині, з якою вона виступила на YouTube, передає Еспресо.TV.
Ось повний текст звернення
"3 липня 1944 року Мінськ було звільнено від окупації. Чи могли наші діди в сорок четвертому уявити, що за 77 років Білорусь знову опиниться під окупацією - але вже не чужою державою, а своєю?
Звичайно, нам потрібні національні свята. Але наші предки боролися за те, щоб ми могли жити в сильній та квітучій вільній країні. А що ми маємо зараз?
Навколо руїна, обвалюються мости, зникає електрика, дедалі менші зарплати і в'язниці для всіх незгодних. Звільнення, постійні перевірки, тиск на держслужбовців, нехлюйське ставлення до пандемії, яку вже успішно долає увесь світ, але не наша країна в центрі Європи. І окупанти, які б'ють білорусів, переписують історію і перекручують національні символи - і водночас лицемірно влаштовують салюти на честь дня незалежності.
Так що ж хочуть відсвяткувати ці люди? Який день Незалежності ми можемо відзначати, коли увесь цей рік відбувається торгівля нашим суверенітетом? І невже правда можна повірити, що феєрверки і концерти здатні відвернути нас від кризи в країні?
Білоруський народ не хоче війни, не хоче погроз всім навколо. Білоруський народ хоче свободи, миру та законності. Поваги, правди і безпеки на своїх вулицях. Тому ми продовжуємо готуватися і накопичувати сили, реєструватися в мобілізаційному плані "Перамога" і готувати страйк в "Робочому русі". Ми всі знаємо, що прийде день, коли білоруси по всій країні святкуватимуть звільнення від нинішньої окупації. І ті, хто утримує владу, коли сьогодні будуть дивитися на свої салюти, нехай знають про це теж".
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