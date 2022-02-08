TikTok тестує функцію, яка дозволить батькам контролювати контент дитини

Про це повідомляє Reuters.



Нова функція дасть можливість батькам або опікунам зі свого пристрою обмежувати контент певної вікової категорії, до якого мають доступ діти.



Платформа також тестує функцію, яка дозволить вказувати віковий рейтинг відео, за аналогією до фільмів та ігор. Так, автори відео зможуть зазначаати, чи хочуть вони, щоб їхні тіктоки переглядала лише доросла аудиторія.

Нагадаємо, TikTok став найпопулярнішою соцмережею серед української молоді у 2021 році.