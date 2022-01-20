TikTok став найпопулярнішою соцмережею серед української молоді у 2021 році, старші українці частіше використовували YouTube
У 2021 році TikTok став найпопулярнішою соцмережею серед українців 18-24 років, а українці від 25 років і старше частіше користувалися YouTube
Про це свідчать дані дослідження комунікаційного агентства PlusOne за 2021 рік.
Для дослідження аналізували дані з рекламних кабінетів Facebook, TikTok, Google, а також дані Держстату та Google Trends.
Загалом у TikTok зареєстровані 12 млн українських користувачів, з них 5,5 млн профілів у соцмережі створили українці 18-24 років. Як зазначили у агентстві, це більше, ніж усе населення цього віку в Україні. Комунікаційники припустили, що молодь створює кілька акаунтів, щоб використовувати паралельно, чи реєструє фейкові акаунти для накрутки тощо.
Серед українців від 25 років і старше найпопулярнішою соцмережею є YouTube - на цій платформі зареєстровано 23,5 мільйона користувачів.
Instagram - друга за популярністю соцмережа серед 18-24-річних та 25-34-річних. У віковій групі 35+ друга найпопулярніша соцмережа - Facebook.
Зазначається, що мешканці більшості регіонів України користуються Facebook: ця соцмережа лідирує в 14 із 22 областей, що потрапили в дослідження. Instagram обігнав Facebook лише в Харківській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Рівненській областях.
Крім цього, основними користувачами Facebook та Instagram є жінки: вони переважають у всіх вікових категоріях. За показниками приросту у 2021 році чоловіча аудиторія Instagram зазвичай випереджала жіночу, а серед користувачів Instagram у віці понад 45 років жінок удвічі більше за чоловіків.
- Нагадаємо, 10 серпня 2021 TikTok випередив Facebook і став найпопулярнішим додатком у світі.
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