TikTok став найпопулярнішою соцмережею серед української молоді у 2021 році, старші українці частіше використовували YouTube

Про це свідчать дані дослідження комунікаційного агентства PlusOne за 2021 рік.



Для дослідження аналізували дані з рекламних кабінетів Facebook, TikTok, Google, а також дані Держстату та Google Trends.



Загалом у TikTok зареєстровані 12 млн українських користувачів, з них 5,5 млн профілів у соцмережі створили українці 18-24 років. Як зазначили у агентстві, це більше, ніж усе населення цього віку в Україні. Комунікаційники припустили, що молодь створює кілька акаунтів, щоб використовувати паралельно, чи реєструє фейкові акаунти для накрутки тощо.



Серед українців від 25 років і старше найпопулярнішою соцмережею є YouTube - на цій платформі зареєстровано 23,5 мільйона користувачів.



Instagram - друга за популярністю соцмережа серед 18-24-річних та 25-34-річних. У віковій групі 35+ друга найпопулярніша соцмережа - Facebook.



Зазначається, що мешканці більшості регіонів України користуються Facebook: ця соцмережа лідирує в 14 із 22 областей, що потрапили в дослідження. Instagram обігнав Facebook лише в Харківській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Рівненській областях.



Крім цього, основними користувачами Facebook та Instagram є жінки: вони переважають у всіх вікових категоріях. За показниками приросту у 2021 році чоловіча аудиторія Instagram зазвичай випереджала жіночу, а серед користувачів Instagram у віці понад 45 років жінок удвічі більше за чоловіків.

Нагадаємо, 10 серпня 2021 TikTok випередив Facebook і став найпопулярнішим додатком у світі.