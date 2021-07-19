TikTok заборонив рекламувати у своїй мережі Bitcoin
TikTok заборонив своїм користувачам рекламувати криптовалюти
Про це повідомляє Gadgets 360.
Соціальна мережа TikTok заборонила своїм користувачам рекламувати всі фінансові послуги та продукти. Під заборону потрапили Dogecoin та Bitcoin. Такий крок спрямований на припинення неправомірного використання платформи для здійснення шахрайства.
При цьому рекламна політика соцмережі, яка дозволяє фінансовим компаніям рекламувати свої послуги для людей старше 18 років, залишається незмінною.Зазначається, що велика кількість криптокомпаній платить блогерам за рекламу в TikTok криптовалюти та своїх послуг. Однак ті своїми порадами іноді вводять в оману недосвідчених інвесторів, які без належного розуміння ринку хочуть швидко заробити великі гроші.
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