TikTok змінить алгоритми рекомендації відео
Соцмережа TikTok змінить алгоритми рекомендацій відео, щоб уникнути показу користувачам одноманітного контенту
Про це повідомляє Axios.
У компанії заявили, що коригування мають гарантувати, що відео не будуть ненавмисно зміцнювати точки зору, які можуть бути шкідливими для здоров’я людини.
Таким чином компанія намагається контролювати контент, який не шкідливий при помірному перегляді, але його послідовний перегляд може бути проблематичним, як-от відео про самотність та екстремальні дієти.
Представники TikTok стверджують, що ці зусилля ґрунтуються на свідченнях експертів з медицини, клінічної психології, етики тощо.
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