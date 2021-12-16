TikTok змінить алгоритми рекомендації відео

Про це повідомляє Axios.



У компанії заявили, що коригування мають гарантувати, що відео не будуть ненавмисно зміцнювати точки зору, які можуть бути шкідливими для здоров’я людини.



Таким чином компанія намагається контролювати контент, який не шкідливий при помірному перегляді, але його послідовний перегляд може бути проблематичним, як-от відео про самотність та екстремальні дієти.



Представники TikTok стверджують, що ці зусилля ґрунтуються на свідченнях експертів з медицини, клінічної психології, етики тощо.



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