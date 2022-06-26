Тимчасово окуповані Росією території України, Молдови та Грузії ніяк не вплинуть на євроатлантичний курс цих країн, - грузинський полковник Цинцадзе
Грузинський полковник Арчіль Цинцадзе вважає, що тимчасово окуповані Росією території України, Грузії та Молдови не завадять трьом країнам стати членами ЄС та НАТО
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Геополітичні зміни, які ми зараз спостерігаємо, відбуваються і будуть відбуватись кожні 30 років. Тому орієнтуватись на те, що в Грузії, України та Молдови є окуповані території і враховувати це під час розгляду вступу цих країн до ЄС на НАТО є неправильною позицією. Сьогодні є окуповані території, завтра їх не буде. Оскільки, якщо проаналізувати, то в певні періоди історії території країн збільшувались, або зменшувались. Тому я вважаю, що окуповані території не повинні стати перешкодою для України, Грузії та Молдови для вступу до ЄС та НАТО", - пояснив Цинцадзе.
Цинцадзе наголосив, що головним питанням для України, Грузії та Молдови на сьогодні повинна бути євроінтеграція.
"Ми повинні розуміти, що головним на сьогодні є інтеграція з ЄС. Завтра ситуація може змінитись і стати зручнішою, щоб повернути свої території. Окуповані Росією території не будуть деокуповані. Ми згодились на те, що не будемо повертати окуповані території військовим шляхом. А повертати мирним способом означає економічно та політично розвиватись", - додав Цинцадзе.
- 11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".
- 23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.
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