Тісто на вареники. Рецепт
Як приготувати м'яке та еластичне тісто для вареників? Вареники – страва, яка може мати абсолютно різний смак. Наприклад, вареники з картоплею, сиром, капустою, вишнею тощо. Але тісто для кожного підвиду вареників завше готують однаково. І смак його – важливий
Інгредієнти:
- Від 500 до 600 г борошна
- 250 мл води
- Одне яйце
- Дві столові ложки рослинної олії
- Одна чайна ложка солі
Приготування тіста на вареники:
- У зручну ємність наливаємо воду
- Додаємо яйце
- Перемішуємо
- Додати сіль та олію
- Знову перемішуємо
- Далі просіюємо борошно
- Висипаємо його на стіл
- Робимо в борошні невеличкий отвір у самому центрі
- Вливаємо у той отвір воду з яйцем, сіллю та олією
- Замішуємо тісто з країв по колу до середини, щоб постійно утворювалась куля
- Старанно вимішуємо наше тісто не менше 15 хвилин
- Тісто не повинно липнути до рук, якщо липне, то крихітними невеликими порціями додаємо борошно
- Кулька з тіста готова
- Накриваємо її вологим рушником
- Залишаємо "вистоятись" на пів години
- Розділяємо вже готове тісто на частини
- З цих частин стягуємо "ковбаски"
- Розрізаємо наші ковбаски на клаптики
- Робочу поверхню для розкачувань клаптиків попередньо присипаємо борошном
- А далі розкачуємо качалкою наші клаптики на кружальця під вареники
Поза рецептом тіста на вареники:
- В готові кружальця тепер можемо накладати саме ту начинку, яку приготували заздалегідь
- Щільно зліплюємо краї за формою півмісяця
- Вареники майже готові
- Кидаємо їх в окріп, варимо та насолоджуємось улюбленою стравою!
Смачного!
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