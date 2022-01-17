"Тисяча Зеленського": МОН пропонує розширити програму виплат за вакцинацію для дітей від 12 років

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з'явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, розглядається можливість дозволити витрачати кошти на позашкільну освіту для дітей у віці від 12 до 14 років.

У пресслужбі повідомляють, що найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів урядовці також ухвалять рішення щодо можливості витрати коштів за вакцинацію для людей, віком старше 60 років.

Нагадаємо, з 10 січня у двох банках виплату за вакцинацію можна отримати на пластикову картку.

За 4 тижні дії програми "єПідтримка" українцям виплатили майже 7 млрд грн - з них близько 1,5 млрд грн вже витратили.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb