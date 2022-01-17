"Тисяча Зеленського": МОН пропонує розширити програму виплат за вакцинацію для дітей від 12 років
Міністерство освіти і науки надало пропозицію поширити дію програми "єПідтримка" з виплати 1 тис. грн за вакцинацію від COVID-19 на дітей від 12 до 18 років
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Міністерство освіти і науки надало пропозиції стосовно розширення програми на дітей віком 14-18 років. Зокрема, з'явиться можливість використовувати вказані кошти на позашкільну освіту", - йдеться у повідомленні.
Крім того, розглядається можливість дозволити витрачати кошти на позашкільну освіту для дітей у віці від 12 до 14 років.
У пресслужбі повідомляють, що найближчим часом на засіданні Кабінету міністрів урядовці також ухвалять рішення щодо можливості витрати коштів за вакцинацію для людей, віком старше 60 років.
- Нагадаємо, з 10 січня у двох банках виплату за вакцинацію можна отримати на пластикову картку.
- За 4 тижні дії програми "єПідтримка" українцям виплатили майже 7 млрд грн - з них близько 1,5 млрд грн вже витратили.
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