Ткаченко про ситуацію з дрифтом на Софійській площі: є приводом, щоб Мінкульт мав важелі накладати штрафи чи заборону

Про це він написав у Telegram.

"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навкруги пам’ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось в світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська", - зауважив Ткаченко.

Міністр звернувся до Нацполіції і КМДА з проханням про ретельне розслідування, а також заявив, що зі свого боку Міністерство також з'ясовує, як таке стало можливим.

"Також очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи, або заборону, якщо таке буде відбуватись біля історичних пам’яток", - зазначив Ткаченко.



Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт під час створення роликів. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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