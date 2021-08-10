Ткаченко про ситуацію з дрифтом на Софійській площі: є приводом, щоб Мінкульт мав важелі накладати штрафи чи заборону
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі
Про це він написав у Telegram.
"Багато хто вже бачив відео екстремального водіння на Софійській площі навкруги пам’ятника Богдану Хмельницькому. Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось в світі дозволив собі влаштовувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО. І тут навіть справа не в засміченій бруківці, яку добре, що вже відмивають. А в, по-перше, жахливому, неналежному ставленні до нашої культури. По-друге – відношенні до безпеки людей довкола. І, по-третє – до законодавства України, адже дозволів на це не давало ані наше міністерство, ані заповідник "Софія Київська", - зауважив Ткаченко.
Міністр звернувся до Нацполіції і КМДА з проханням про ретельне розслідування, а також заявив, що зі свого боку Міністерство також з'ясовує, як таке стало можливим.
"Також очевидно, що це є приводом, щоб наше міністерство мало важелі накладати штрафи, або заборону, якщо таке буде відбуватись біля історичних пам’яток", - зазначив Ткаченко.
- Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт під час створення роликів. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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