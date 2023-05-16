Ткаченко: Це я звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що саме він, а не ОП звертався до організаторів Євробачення щодо виступу Зеленського під час конкурсу
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Не президентський офіс, а я звертався до EBU за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією. Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин. А напередодні Євробачення з'явилися статті в пресі. Попри те, що нас підтримували колеги у Великій Британії, вони вирішили, що це політичний момент", - пояснив Ткаченко.
Міністр зазначив, що, на його думку, у виступі Зеленського не було нічого політичного, оскільки вперше в історії конкурс проводиться не країною-переможцем, і вітання від президента цієї країни під час війни було б абсолютно доречним.
Він також розповів, що пізніше організатори назвали відмову "людською помилкою",
"Коли я зіткнувся з представниками EBU вже напередодні самого конкурсу, то вони сказали таке: "Вибачте, людська помилка". Що це означає, ніхто не знає, але очевидно, що висновки на майбутнє вони мають зробити з цієї історії", - додав міністр.
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Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що Офіс президента України не звертався до організаторів Євробачення з пропозицією онлайн-виступу Зеленського під час жодного з етапів конкурсу.
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