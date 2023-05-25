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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

То Ленін придумав ерефію

Олександр Вільчинський
25 травня, 2023 четвер
17:05
Новини Олександр Вільчинський

Днями воєнний злочинець Путін знову заліз в історію з географією і, розглядаючи якусь давню мапу Європи із XVII сторіччя, видав своє улюблене, що України там нема. Мовляв, є Річ Посполита, Козацька земля, але тільки не Україна

Ну, і знову повторив мантру, що створили ту ненависну йому Україну більшовики й особисто Ленін, хоча винести за це мумію з мавзолею вказівки не дає. 

Ці його просторікування вже багато хто прокоментував, і наші, і навіть "хороші рускі". Пишуть, що кремлівського карлика від безсилля знову понесло, що Україна завжди була, є і буде, а от Росії скоро не буде і таке інше. Однак це все благородні емоції й, мабуть, так і треба відповідати на інсинуації воєнного злочинця. І я б уже цього всього і не згадував, бо й так забагато уваги, але все ж повертаючись до історії з географією, з усіх цих коментарів не почув головного.

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А саме: головна брехня Путіна не в тому, що у ХVII сторіччі не було України, а в тому, що тоді не було самої Росії. 

Звісно, мені можуть заперечити, особливо "хороші рускі", що вона таки була, але інакше називалася – Московія, чи Московське царство. Ну, якщо так, тоді й Україна інакше називалася, хоча б – Козацька земля. А на деяких мапах з того ж XVII сторіччя є й Україна і навіть назва схожа на Росію є, але не там, де зараз, а в Галичині, як похідна від Русі. Бо ж ті мапи малювали ще до того, як за Петра I московити присвоїли собі цю назву. 

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І якщо Україна в особі чи то українського козацтва, а чи Богдана Хмельницького й укладала якісь угоди, військові союзи, то з Московією, а не з Росією. А Росія, Російська імперія, просто нас загарбувала, знищувала і заперечувала, як і належить колонізаторам, без жодних угод. І сучасна так звана Російська Федерація лише продовжує цю ганебну традицію. До речі, цю їхню ерефію на заміну імперії, то вже точно придумав Ленін, і може, через це вони досі й не виносять його з мавзолею, принаймні поки що.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Олександр Вільчинський, письменник, журналіст. У 2016-2017 рр. був добровольцем і воював рядовим бійцем у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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