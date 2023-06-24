Токаєв назвав конфлікт Путіна з Пригожиним "внутрішньою справою Росії", - ЗМІ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на тлі заколоту у РФ провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої назвав події у Росії їхньою "внутрішньою справою"
Про це повідомляють у пресслужбі президента Казахстану.
Під час розмови з Путіним Токаєв наголосив, що конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни.
"Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, які відбуваються, - це внутрішня справа Росії", - йдеться у повідомленні.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на громадянську війну у Росії й закликав українців зберігати міцність, силу та єдність.
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