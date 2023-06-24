Токаєв назвав конфлікт Путіна з Пригожиним "внутрішньою справою Росії", - ЗМІ

Про це повідомляють у пресслужбі президента Казахстану.

Під час розмови з Путіним Токаєв наголосив, що конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни.

"Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, які відбуваються, - це внутрішня справа Росії", - йдеться у повідомленні.