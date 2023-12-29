ТОП-10 новорічних фільмів для святкового настрою та атмосфери

Новорічні свята — це час для особливих традицій та важливих спогадів. При перегляді фільмів ми ніби поринаємо у світ дивовижних історій, які надихають та дарують святковий настрій. Вибір кінокартин для цього часу — це можливість поринути в атмосферу казки і радості, відчути тепло новорічних історій, які залишають незабутні враження та дарують святкові емоції. Давайте розглянемо список новорічних кінострічок, які зігріють серця та подарують святковий настрій усім без винятку.

Переддень Нового року або Старий Новий рік (2011)

Вік: 16+

Жанр: комедія, романтичні

Країна: США

Режисер: Геррі Маршалл

У головних ролях: Мішель Пфайфер, Зак Ефрон, Шарлотт Маршалл-Фрикер, Майкл Манделл

Фільм відображає події, що відбуваються в нью-йоркському Таймс-сквер напередодні Нового року. Головні герої зіткнуться з власними проблемами, пошуками кохання, надією на щастя та здійсненням святкових бажань. У картині багато історій, які поступово переплітаються між собою, показуючи різноманітні взаємозв'язки між персонажами. "New Year's Eve" - це святкова кінокартинка, яка висвітлює значення сім'ї, кохання та новорічних надій.

Дещо від Тіффані (2022)

Країна: США

Жанр: мелодрами, комедія, драми, сімейні

Режисер: Деріл Вейн

У головних ролях: Зої Дойч, Кендрік Семпсон, Рей Ніколсон, Шей Мітчелл, Лія Сава Джеффріс, Джоніка Т. Ґіббс.

Зимові святкові дні наближаються, час для магії та подарунків також. Гері Вілсон не до кінця впевнений у своїх стосунках з коханою Рейчел Мейєр, тому купує для неї подарунок у вигляді сережок у ювелірному магазині Тіффані. Однак, за непередбачуваних обставин, він випадково обмінюється подарунковими коробками з Ітаном Гріном, батьком-одинаком, який хоче зробити пропозицію своїй дівчині Ванессі, тому купив обручку в тому ж ювелірному бутику. Ця випадковість веде до доленосного знайомства між Ітаном та Рейчел, яке змінить їхнє життя назавжди...

Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено (2006)

Країна: США

Жанр: комедія, сімейні

Режисер: Джон Уайтселл

У головних ролях: Денні ДеВіто, Метью Бродерік, Крістін Девіс, Крістін Шеновец, Алія Шовкет

Цей комедійний фільм розповідає історію про пригоди сім'янина Стіва Фінча, який обожнює зимові свята та прагне зробити кожен день ідеальним. Однак, нові сусіди можуть все зіпсувати. Фільм точно принесе багато сміху та цікавих моментів, адже він виходить за межі стандартних конфліктів між сусідами. Тут є гумор, віра в дива, пригоди та чудова святкова атмосфера.

Пара на свята (2020)

Вік: 16+

Країна: США

Жанр: комедія, романтичні

Режисер: Джон Вайтселл

У головних ролях: Емма Робертс, Люк Брейсі, Крістін Шеновет, Френсіс Фішер, Ендрю Бачелор, Джессіка Кепшоу

Ця романтична комедія компанії Netflix, розповідає про двох незнайомців - Слоун і Джексона, які випадково знайомляться та домовляються бути парою протягом святкового сезону. Без почуттів та будь-яких зобов'язань, вони спільно проходять різні сімейні заходи. Хоча спочатку це тільки виглядає як чисто формальний союз, поступово вони починають відчувати більше емоцій і зв'язку, ніж того очікували. Фільм створює легку та ненав'язливу атмосферу, розкриває теми справжньої любові та зрілості у стосунках.

Фея-хресна (2020)

Країна: США

Жанри: комедія, фентезі

Режисер: Шерон Магуайр

У головних ролях: Айла Ленг Фішер, Джилліан Белл, Сантьяго Кабрера, Джун Луїза Сквібб, Мері Елізабет Елліс

"Фея-хресна" (Godmothered) - це сімейний комедійний фільм компанії Walt Disney, який розповідає про Елеонор, молоду фею-ученицю. Вона хоче врятувати свою професію та школу фей, яку можуть закрити. Відправившись до сучасного світу, Елеонор дізнається, що казкові герої вже не так популярні, і тому вона вирішує відновити віру в диво й кохання. У реальному світі фея має зустрітися з дівчинкою Макензі, однак виявляється, що вона давно виросла та має двох своїх дітей.

Елеонор розуміє, що світ змінився і вона повинна пристосуватися до нових часів, але її спроби допомогти призводять до комічних ситуацій та несподіваних наслідків. Сімейний фільм пропонує сповнену тепла та милосердя історію про важливість дружби, родинних цінностей та віри в казку.

Полювання на Санту (2020)

Країна: Велика Британія, Канада, США

Жанр: екшн, комедія, трилер, фентезі

Режисер: Ешом Нелмс, Іан Нелмс

У головних ролях: Мел Гібсон, Волтон Гоггінс, Шон Бенсон, Дебора Гровер, Маріанн Жан-Батіст

Якщо ви хочете більше екшну, тоді "Полювання на Санту" (Fatman) саме для вас. Це чорна комедія, яка розповідає про непересічного Санту-Клауса, який поряд з виконанням добрих справ, має свою темну сторону. Після того, як невдоволений хлопчик вирішує найняти кілера, щоб помститися Санті за поганий подарунок, стається неочікуваний поворот сюжету, конфлікт набирає обертів. Фільм сповнений чорного гумору, непередбачуваних ситуацій та унікального підходу до легендарного образу Санти-Клауса.

Новорічний корпоратив (2016)

Вік: 18+

Країна: США

Жанр: комедія

Режисер: Джош Ґордон, Вілл Спек

У головних ролях: Джейсон Бейтман, Олівія Манн, Ті Джей Міллер, Дженніфер Еністон, Кейт МакКіннон, Кортні Б. Венс, Джилліан Белл, Роб Корддрі, Ванесса Байєр

Комедійний фільм розповідає про грандіозний святковий корпоратив в офісі компанії. Головні герої змушені влаштувати величезну і неймовірно шалену вечірку, щоб заслужити довіру потенційного клієнта і врятувати філію компанії. Кінострічка пропонує глядачеві веселі моменти, комедійні ситуації та курйозні пригоди, які відбуваються під час цієї неймовірної вечірки колег.

Гаслом фільму є фраза: «Гуляй так, ніби від цього залежить твоя робота».

Ніч перед похміллям (2015)

Вік: 16+

Країна: США

Жанр: комедія

Режисер: Джонатан Лівайн

У головних ролях: Джозеф Гордон-Левітт, Сет Роґен, Ентоні Макі, Джілліан Белл, Ліззі Каплан

"Ніч перед похміллям" (The Night Before) — це комедійний фільм, що розповідає про трьох друзів, які проводять останню Різдвяну вечірку разом. Ця ніч стає останньою можливістю провести час гуртом, оскільки в кожного з них сталися великі зміни в житті. Друзі шукають в мегаполісі найкращу Різдвяну гулянку. Вечір стає ще веселішим, адже один з чоловіків отримав від дружини спеціальний подарунок - галюциногенні гриби та кокаїн. Розкішний лімузин, нічне місто та нестримні веселощі – це тільки початок їх пригод.

Сам удома (1990)

Країна: США

Жанр: комедія, пригоди, сімейні

Режисер: Кріс Коламбус

У головних ролях: Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Кетрін О’Гара, Джон Херд

Жоден зимовий список фільмів не може бути повним без "Сам удома", який став класикою. Ця комедія розповідає про хлопчика по імені Кевін, який залишився сам удома під час різдвяних свят, після того як його велика родина виїхала на відпочинок.

Кевін використовує цей час, щоб добре розважитися, але йому також доведеться захищати свій будинок від двох злодіїв, які планують пограбувати його. Кевін влаштовує шалені пастки, щоб відвадити нападників і це стає основною темою комедії.

Пригоди S Миколая (2018)

Країна: Україна

Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Режисер: Семен Горов

У головних ролях: Максим Лучак, Василь Вірастюк, Марія Єфросиніна, Григорій Боковенко

Якщо ви вже напам'ять знаєте цитати з "Один вдома", але хочете переглянути захоплююче сімейне кіно, тоді святкова комедія українського виробництва "Пригоди S Миколая" – це те, що вам потрібно. До невеликого карпатського села переїжджає маленький Артем з сестрою та батьками. Свята наближаються, і хлопчик з нетерпінням чекає на зустріч із Святим Миколаєм. Але коли з’являється Миколай, Артем розуміє, що це не той, кого він чекав, а справжнісінький злодій. Хлопчик та його друзі вирішують зруйнувати плани зловмисника, демонструючи сміливість та винахідливість. Так, зимові свята стають наповненими пригодами та казковими дивами.