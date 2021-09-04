Топ-менеджеру з Росії на три роки заборонили в'їзд до України
В п'ятницю, 3 вересня 2021 року, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" виявили в пункті пропуску "Жуляни" громадянина Росії, який перед цим незаконно відвідував окупований Крим
Про це сьогодні, 4 вересня, розповіли у відомстві, передає Еспресо.TV.
"Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим", - зазначають прикордонники.
Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який обєднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями.
Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.
Співробітники Державної прикордонної служби наголошують, що ними ведеться "постійна роботу з виявлення осіб, які потрапляють на окуповані території України з порушеннями українського законодавства".
У разі встановлення таких фактів, іноземцям-порушникам забороняється в'їзд в Україну і вони отримують відмову в перетині кордону.
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