Топ-менеджеру з Росії на три роки заборонили в'їзд до України

Про це сьогодні, 4 вересня, розповіли у відомстві, передає Еспресо.TV.



"Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець 1997 року народження влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим", - зазначають прикордонники.

Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який обєднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями.

Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.



Співробітники Державної прикордонної служби наголошують, що ними ведеться "постійна роботу з виявлення осіб, які потрапляють на окуповані території України з порушеннями українського законодавства".

У разі встановлення таких фактів, іноземцям-порушникам забороняється в'їзд в Україну і вони отримують відмову в перетині кордону.





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