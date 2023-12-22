Торгівля між Росією та Китаєм у 2023 році перевищила $200 млрд, - NYT
Торгівля між Росією та Китаєм перевищила $200 мільярдів за перші 11 місяців цього року. Такого рівня країни не очікували досягти до 2024 року
Про це пише The New York Times.
"Збереження та розвиток китайсько-російських відносин є стратегічним вибором, зробленим обома сторонами на основі фундаментальних інтересів двох народів", - сказав лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним 20 грудня.
Зазначається, що Китай продовжує виконувати свою роль замінного постачальника товарів, попри ризик своїх тісних економічних зв’язків з багатьма європейськими країнами. Китайські офіційні особи, зі свого боку, наполягають на тому, що вони не повинні бути змушені вибирати між Європою та Росією, і що Китай має вільно вести справи з обома.
Найбільший прибуток для Китаю від сплеску торгівлі з Росією принесли виробники автомобілів. Дилерський центр, який працює на кордоні Китаю з Росією та продає вантажівки, за минулий рік подвоїв продажі завдяки російським клієнтам. Це допомогло Китаю обігнати Японію як найбільшого у світі експортера автомобілів.
- Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що Пекін планує розширити енергетичну співпрацю з Росією на всіх етапах виробництва.
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