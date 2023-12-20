Пекін планує розширювати енергетичну співпрацю з Росією, - китайський представник

Про це пише Reuters.

"Китай розраховує на розширення співпраці по всьому виробничому ланцюжку в енергетичній галузі. Перед загрозою коливань на світовому енергетичному ринку і зовнішніх ризиків і викликів Росія і Китай завжди дотримуються принципів взаємної довіри й взаємної вигоди, постійно нарощують співпрацю в енергетичній сфері й тим самим роблять позитивний внесок до забезпечення глобальної енергетичної безпеки", - заявив представник.

За його словами, обидві країни ведуть активні дискусії щодо запланованого Росією газопроводу "Сила Сибіру 2", включно з технологіями, бізнесом і формою співпраці проєкту.

Він також додав, що обидві сторони повинні провести ретельне наукове та систематичне дослідження та демонстрацію такого масштабного проєкту. Китай сподівається якомога швидше встановити довгостроковий і стабільний режим співпраці з Росією для істотного прогресу в проєкті.