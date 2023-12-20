Пекін планує розширювати енергетичну співпрацю з Росією, - китайський представник
Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що Пекін планує розширити енергетичну співпрацю з Росією на всіх етапах виробництва
Про це пише Reuters.
"Китай розраховує на розширення співпраці по всьому виробничому ланцюжку в енергетичній галузі. Перед загрозою коливань на світовому енергетичному ринку і зовнішніх ризиків і викликів Росія і Китай завжди дотримуються принципів взаємної довіри й взаємної вигоди, постійно нарощують співпрацю в енергетичній сфері й тим самим роблять позитивний внесок до забезпечення глобальної енергетичної безпеки", - заявив представник.
За його словами, обидві країни ведуть активні дискусії щодо запланованого Росією газопроводу "Сила Сибіру 2", включно з технологіями, бізнесом і формою співпраці проєкту.
Він також додав, що обидві сторони повинні провести ретельне наукове та систематичне дослідження та демонстрацію такого масштабного проєкту. Китай сподівається якомога швидше встановити довгостроковий і стабільний режим співпраці з Росією для істотного прогресу в проєкті.
- Російський Газпром заявив, що у суботу, 16 грудня, було встановлено новий "історичний" добовий рекорд поставок газу до Китаю.
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