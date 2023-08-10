Про це пише російське видання "Верстка".

Якщо вірити даним російського МНС, які дослідило видання, це рекордна кількість вибухів на території РФ за останні 10 років. Так, у 2013 році було зафіксовано 8 вибухів, 2021-го – 20, а 2022 – 83.

До статистики МНС за 2022 рік потрапили вибухи житлових будинків, складів, шахт, а також вибух на Кримському мості. Крім того, міністерство враховує вибухи, які сталися внаслідок пожеж. Але найпоширеніша причина вибухів – вибухонебезпечний предмет, тобто бомба, ракета, міна, граната тощо. На вибухи з цієї причини припало 55 із 83 випадків на рік.

Протягом року внаслідок таких подій у Росії загинули 55 осіб, а 10647 постраждали.

Видання вважає, що таке зростання кількості вибухів безпосередньо пов'язане з війною.