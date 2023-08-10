Торік у РФ сталася рекордна кількість вибухів за останнє десятиліття, – ЗМІ
Упродовж 2022 року на території РФ, за даними російського міністерства з надзвичайних ситуацій, сталося 83 вибухи з різних причин
Про це пише російське видання "Верстка".
Якщо вірити даним російського МНС, які дослідило видання, це рекордна кількість вибухів на території РФ за останні 10 років. Так, у 2013 році було зафіксовано 8 вибухів, 2021-го – 20, а 2022 – 83.
До статистики МНС за 2022 рік потрапили вибухи житлових будинків, складів, шахт, а також вибух на Кримському мості. Крім того, міністерство враховує вибухи, які сталися внаслідок пожеж. Але найпоширеніша причина вибухів – вибухонебезпечний предмет, тобто бомба, ракета, міна, граната тощо. На вибухи з цієї причини припало 55 із 83 випадків на рік.
Протягом року внаслідок таких подій у Росії загинули 55 осіб, а 10647 постраждали.
Видання вважає, що таке зростання кількості вибухів безпосередньо пов'язане з війною.
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