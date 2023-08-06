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Палають російські кораблі та квітне "бавовна" у Криму й Мелітополі: де вибухало у ворога впродовж тижня

Андріана Стахів
6 серпня, 2023 неділя
18:04
Війна з Росією Російське судно

Цього тижня українські дрони посіяли неспокій серед російських кораблів як на території РФ, так і поблизу тимчасово окупованого Криму

Більше про бавовну в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

Палають російські кораблі – два удари за два дні

Цей тиждень приніс бавовну у російські порти, а також на борти ворожих кораблів. Зокрема йдеться про порт у Новоросійську, поблизу якого потрапив під удар перший корабель. А також про пошкодження російського танкера.

  • Спершу у міноборони РФ 1 серпня звинуватили ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту, які розташовані за 340 км від Севастополя. Стверджували, що нібито трьома морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", які діяли за 340 км на південний захід від Севастополя.
  • У середу 2 серпня окупанти заявили, що їхній корабель у Чорному морі атакували (знов) безекіпажним катером. Російська влада звинувачує Україну. 
  • У ніч з 3 на 4 серпня український морський безпілотник завдав удару по російському десантному кораблю "Оленегорский горняк". У ГУР зазначили, що корабель зазнав значних пошкоджень і, ймовірно, деякий час не буде в строю.
  • Вночі 5 серпня у районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи. Представник окупаційної влади на Запоріжжі Володимир Рогов повідомив, що "за попередньою інформацією, в результаті атаки морськими дронами у Керченській протоці було пошкоджено російський танкер СІГ (SIG)". За даними екіпажу, пошкоджено машинне відділення. Корабель не може самостійно пересуватись, проте витоку палива немає. Йому на допомогу відправлено два буксири.
  • На думку експертів ISW, попередні зусилля України щодо блокування в основному були зосереджені на російських військових цілях на суші, але, схоже, Україна зараз розширює свої зусилля, включаючи в них і морські об'єкти. 

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Корабель рф

"Бавовна" на тимчасово окупованих територіях 

На тимчасово окупованих територіях України також місцями лунають вибухи, проте походження вони мають різне, зокрема й неуважні дії самих окупантів. 

  • Увечері 31 липня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка поблизу Мелітополя Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, окупанти підірвалися на власних мінах.
  • 1 серпня у Криму пролунали вибухи, імовірно, в районі Балаклави, де розташована база військово-морського флоту РФ, ТЕЦ та склади боєприпасів і техніки окупантів.
  • Увечері у середу, 2 серпня, прогримів вибух у самому тимчасово окупованому Мелітополі. У міноборони РФ заявили, що, мовляв, засобами ППО було збито шість українських безпілотників.
  • У ніч із 3 на 4 серпня у тимчасово окупованому Криму, у Феодосії, пролунали вибухи. У міноборони Росії звинуватили Україну в атаці дронами. Вороже міноборони стверджує, що нібито черговими засобами ППО знищено 10 БПЛА, ще три безпілотники – придушені засобами радіоелектронної боротьби.
  • Вдень у неділю, 6 серпня, ракети Сил оборони України завдали пошкоджень Чонгарському мосту та мосту через протоку Тонка, що сполучає місто Генічеськ з Арабатською стрілкою. Як стверджує керівник місцевої окупаційної адміністрації Володимир Сальдо, внаслідок удару в Генічеську нібито виникли ускладнення із постачанням газу.

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Генічеськ

У Москві та інших російських містах також неспокійно

Початок тижня знову приніс "бавовну" до Москви, не оминаючи й інших областей Росії. Російська влада традиційно звинуватила у всьому Україну.

  • У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву – один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну. Два безпілотники начебто збила ППО, тоді як один з дронів влучив у ту ж вежу Москва-Сіті, що й попереднього разу, зруйнувавши поверх, де розташоване мінекономіки РФ. 
  • Згодом, 3 серпня, міноборони РФ звинуватило Україну в атаці безпілотниками по Калузькій області. Там заявили, що, мовляв, засобами ППО було збито шість українських безпілотників. Унаслідок ймовірної атаки нібито ніхто не постраждав і немає руйнувань. 
  • Росіяни також заявили, що у неділю, 6 серпня, близько 11 години відбулася спроба прориву безпілотників на Москву, один з них нібито збила місцева ППО. У столичному аеропорту "Внуково" затримано десятки рейсів.

москва, кремль

Фото: gettyimages

Думки експертів

Як зазначає директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, зараз Україна здійснює заходи, які скеровані на протидію спробам Росії панувати в Чорному морі. Він також відзначає, що Україна зробила ставку на використання нових ударних морських дронів.

"Очікуємо, що ці заходи призведуть до потоплення низки російських військових кораблів, особливо носіїв крилатих ракет типу "калібр", – зауважує експерт.

Що ж до атак на Москву, на думку Згурця, резонансний ефект від влучення безпілотників по Москві є суттєвим й розхитує спроможність російського суспільства одностайно підтримувати політику Путіна. Звісно, наголошує він, розкол у суспільстві РФ відбудеться не відразу, але ці безпілотні комплекси виконують зокрема й ідеологічну роль.

Тим часом директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих підкреслює, що підбитий корабель РФ "Оленегорский горняк" можуть вже не відновити. А поки що щонайменше пів року, або й рік він може провести в доку, якщо до нього допливе.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що порт у Новоросійську росіяни використовують, як базу для забезпечення логістики армії РФ на півдні нашої країни. Цей порт є стратегічним для росіян.

"Окрім того, що маємо чіткий факт пошкодження десантного корабля РФ "Оленегорский горняк", є ще одна інтрига. Тому що один із представників російської влади заявляв, що корабель під назвою "Суворовец" також брав участь у відбитті атаки наших катерів камікадзе. Катер "Суворовец" є протидиверсійним. Цілком ймовірно, що цей катер не витримав контакту з нашим дроном камікадзе й пішов на дно", – припускає Киричевський.

Поряд із цим аналітик міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Антон Павлушко наголошує, що у Чорному морі є десятки російських цілей, які можна атакувати. Йдеться про ті цілі, які постійно займаються постачанням для армії РФ. 

"Зараз в Чорному морі вистачає російських цілей, які постійно займаються постачанням для армії РФ, або везуть крадене українське зерно. Їх десятки й можна їх атакувати. Ніхто навіть не буде ставити питань, адже всі розуміють як Росія використовує ці кораблі", – говорить він.

Росія
Крим
ЗСУ
окуповані території
безпілотник
Військові новини
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