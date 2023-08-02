Окупанти знову заявили, що їхній корабель атакували безекіпажним катером: звинувачують Україну
Російська влада знову заявляє, що Україна нібито спробувала атакувати корабель РФ морським безпілотним катером у Чорному морі
Про це інформує ТАСС із посиланням на представника міноборони Росії Ігор Конашенкова.
"Сьогодні вночі київський режим зробив чергову спробу атакувати морським безпілотним катером корабель ВМФ РФ, який супроводжував цивільний морський транспорт у південно-західній частині Чорного моря", - сказав Конашенков.
За словами представника російського міністерства оборони, діями екіпажу російського корабля начебто український катер був своєчасно виявлений і знищений.
Українська влада та військове керівництво не коментували ці заяви ворога.
Також у міноборони РФ 1 серпня звинуватили ЗСУ в атаці безекіпажними катерами двох кораблів Чорноморського флоту, які знаходилися за 340 км від Севастополя. Стверджується, що нібито трьома морськими безекіпажними катерами намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" та "Василь Биков", які діяли за 340 км на південний захід від Севастополя.
- Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 30 липня українські сили нібито здійснили атаку по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, використавши 25 БПЛА.
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