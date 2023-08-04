Протидиверсійний катер РФ "Суворовец" теж не витримав атаки дроном і пішов на дно, - експерт про події в Новоросійську
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що порт у Новоросійську росіяни використовують, як базу для забезпечення логістики армії РФ на півдні нашої країни
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окрім того, що маємо чіткий факт пошкодження десантного корабля РФ "Оленегорский горняк", є ще одна інтрига. Тому що один із представників російської влади заявляв, що корабель під назвою "Суворовец" також брав участь у відбитті атаки наших катерів камікадзе. Катер "Суворовец" є протидиверсійний. Цілком ймовірно, що цей катер не витримав контакту з нашим дроном камікадзе й пішов на дно", припустив Киричевський.
За його словами, кадрами з соцмереж також підтверджено, що у Новоросійському порту було пошкоджено нафтовий термінал.
"Це база у морі для передачі нафти на танкери, які заходять у порт Новоросійська", - пояснив Киричевський.
Військовий експерт також додав, що порт у Новоросійську є стратегічним для росіян і виконує одразу три завдання.
"По-перше, це найбільший порт з якого відбувається експорт нафти. По-друге, це головна база Чорноморського флоту РФ. Саме у Новоросійську росіяни почали зосереджувати кораблі, які є носіями "калібрів". По-третє, росіяни використовують Новоросійськ, як логістичну перевалкову базу, щоб забезпечити логістику для армії РФ на півдні України. Коли з нашого боку планувалася ця атака, вона розраховувалася на те, щоб спробувати пошкодити цю лінію російського постачання, яка може йти на південь нашої держави", - зауважив Киричевський.
- Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську
Вибухи у Новоросійську
Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті
Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.
Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.61
-
EUR
Купівля 40.63Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе