Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окрім того, що маємо чіткий факт пошкодження десантного корабля РФ "Оленегорский горняк", є ще одна інтрига. Тому що один із представників російської влади заявляв, що корабель під назвою "Суворовец" також брав участь у відбитті атаки наших катерів камікадзе. Катер "Суворовец" є протидиверсійний. Цілком ймовірно, що цей катер не витримав контакту з нашим дроном камікадзе й пішов на дно", припустив Киричевський.

За його словами, кадрами з соцмереж також підтверджено, що у Новоросійському порту було пошкоджено нафтовий термінал.

"Це база у морі для передачі нафти на танкери, які заходять у порт Новоросійська", - пояснив Киричевський.

Військовий експерт також додав, що порт у Новоросійську є стратегічним для росіян і виконує одразу три завдання.

"По-перше, це найбільший порт з якого відбувається експорт нафти. По-друге, це головна база Чорноморського флоту РФ. Саме у Новоросійську росіяни почали зосереджувати кораблі, які є носіями "калібрів". По-третє, росіяни використовують Новоросійськ, як логістичну перевалкову базу, щоб забезпечити логістику для армії РФ на півдні України. Коли з нашого боку планувалася ця атака, вона розраховувалася на те, щоб спробувати пошкодити цю лінію російського постачання, яка може йти на південь нашої держави", - зауважив Киричевський.

Речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Військово-Морські сили Збройних Сил України не мають стосунку щодо інциденту у Новоросійську

Вибухи у Новоросійську

Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті

Губернатор краю сказав, що постраждалих і руйнувань унаслідок атаки нібито немає. Також зазначалось, що інфраструктура Каспійського трубопровідного консорціуму не постраждала, відвантаження нафти триває, але рух суден у порту тимчасово припинено.

Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.











